Coppa di Francia, club di 4^ serie in semifinale

Nella notte in cui si parla della svolta storica tentata dall'élite del calcio e dai club impegnati nella creazione della Superlega, la Coppa di Francia regala una bellissima favola e una straordinaria impresa sportiva. Il Gfa Rumilly-Vallieres, club di quarta divisione, si è qualificato per le semifinali, battendo per 2-0 il più quotato Tolosa, squadra terza in classifica in Ligue 2. Come se una squadra di Serie D vincesse contro una di Serie B, qualificandosi per le semifinali di Coppa Italia. Il Montpellier è l'altro club entrato tra le prime quattro, ora si attendono gli ultimi due quarti di finale. Il PSG sfida l'Angers, mentre il Lione ospita il Monaco. Poi ci saranno gli accoppiamenti ma, in ogni caso, il Rumilly-Vallieres si è regalato una storica partita contro una formazione di Ligue 1. Con il sogno di sfidare Neymar e Mbappé.

Una squadra semidilettantistica tra le grandi di Francia

E la Coppa nazionale ha rappresentato, per il Rumilly-Vallieres, uno sprazzo di normalità in una stagione buia. Come accade in Italia per le categorie minori, anche in Francia molti non professionistici sono fermi da ottobre a causa dell'emergenza legata al Covid. Il Rumilly-Vallieres non sta giocando in campionato, ma attende gli impegni in Coppa di Francia per scendere in campo. Questa squadra, infatti, non giocava dal 7 aprile, giorno dell'ottavo di finale contro Le Puy, vinto per 4-0. E, in precedenza, c'era stata una sosta lunga un mese, fino alla gara contro Annecy, vinta ai calci di rigore lo scorso 6 marzo. In campionato, invece, il Rumilly-Vallieres non aveva iniziato bene: dopo 9 giornate era all'undicesimo posto con appena 10 punti nel campionato National 2 – girone C. Una seria semidilettantistica che, come detto, è ancora oggi sospesa in attesa di riprendere a giocare.