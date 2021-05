L'attaccante del PSG ha approfittato del suo giorno libero per recarsi a Porte de la Chapelle, periferia nord di Parigi, per consegnare generi alimentari ai meno fortunati. L'opera di beneficenza di Kean ha raccolto apprezzamenti dal mondo del calcio e non solo

Campione di beneficenza

CHAMPIONS

City, 2-1 in rimonta al PSG: finale più vicina

Al termine della giornata, l'attaccante della Nazionale italiana - che in questa stagione si è ritagliato uno spazio da protagonista nel PSG segnando già 15 gol tra Ligue 1 e Champions League - ha postato il tutto sul proprio profilo Instagram, raccogliendo in pochissimo tempo gli apprezzamenti non solo degli utenti, ma anche di compagni e colleghi. "Allontanando il dolore", questa la didascalia scelta dal classe 2000 per accompagnare le immagini che lo ritraggono mentre consegna generi alimentari ai meno fortunati di Porte de la Chapelle. Che adesso, probabilmente, avranno un idolo in più: Moise Kean, campione non solo in campo ma anche di beneficenza.