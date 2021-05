Il Psg non potrà contare su Marco Verratti per la volata finale in Ligue 1. Come comunicato dal club francese con una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito web, il centrocampista italiano ha riportato una "contusione al ginocchio destro con distensione del legamento laterale interno durante l'allenamento". Il comunicato non fa chiarezza sui tempi di recupero, ma annuncia che un nuovo aggiornamento verrà effettuato entro le prossime 48 ore. Secondo le informazioni in nostro possesso, però, il problema al ginocchio dovrebbe tenere Verratti ai box per le prossime 3-4 settimane: una tempistica che, se rispettata, non metterebbe a rischio la sua partecipazione al prossimo Europeo che vedrà l’Italia fare l’esordio l’11 giugno allo stadio Olimpico di Roma contro la Turchia.