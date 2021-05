Il difensore della Nazionale a Sky Sport 24: "Mancini ci dà libertà in campo, così vinciamo divertendoci. Il nostro gruppo è una famiglia, abbiamo voglia di stare insieme. Ci sono tante squadre forti, ma noi sogniamo di vincere e faremo di tutto per trasformare il sogno in realtà"

Un sogno azzurro da provare a trasformare in realtà. "Turchia, Svizzera e Galles sono squadre toste. Ogni nazionale è temibile in un Europeo, il nostro è un girone equilibrato, ma noi siamo consapevoli che la nostra forza è il gruppo e vogliamo andare il più avanti possibile. Non vediamo l’ora di fare un grande Europeo, abbiamo questo sogno nel cassetto e faremo di tutto per raggiungere un grande risultato", parla così il difensore della Lazio e dell’Italia Francesco Acerbi intervento a Sky Sport 24. Un gruppo coeso alla base della crescita della nostra Nazionale: "Abbiamo voglia di stare insieme, il Ct Mancini e tutto lo staff ci hanno fatto capire l’importanza di fare gruppo, di divertici insieme mentre giochiamo. Sono tasselli fondamentali affinché si vada in Nazionale con il massimo della felicità. Il nostro è un gruppo formato famiglia e questa è la base per poter disputare un grande Europeo. Favorite? Ci sono tante nazionali forti, ma noi puntiamo a vincere l’Europeo".