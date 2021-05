Ha provato a fare irruzione a casa di Neymar per trasmettere la “parola di Dio”, ma è stato messo in fuga a un passo dal portone principale dell’abitazione dalla sicurezza che vigilava intorno alla villa del calciatore e successivamente arrestato dalla polizia locale. È una vicenda davvero particolare quella che ha sua malgrado "protagonista" l’attaccante brasiliano del Paris Saint-Germain che ha rischiato di ritrovarsi a casa un ospite poco gradito. Come racconta l’Equipe, nella notte tra sabato e domenica (intorno all' 1.30 circa) un ragazzo di 26 anni di originale angolana ha provato a eludere la sicurezza per entrare a casa Neymar. Un ladro direte voi? No, tutt’altro. All’interno dello zainetto che portava sulle spalle sono state infatti ritrovare diverse Bibbie: l'intento infatti non era quello di rubare denaro e preziosi, bensì portare a Neymar la "parola di Dio".