Parole chiare che sembrano quasi un invito. O meglio, un messaggio al proprio club, il Paris Saint-Germain, con il quale Neymar ha appena rinnovato il contratto fino al 2025. L'obiettivo del campione brasiliano è solo uno, vincere il più possibile. E non solo in Francia ma anche in Champions League, trofeo nuovamente sfumato per la società del presidente Al-Khelaifi, in questa stagione eliminata in semifinale dal Manchester City. Per farlo c'è bisogno dei migliori ed è proprio con uno di questi che il numero 10 del PSG vorrebbe giocare. Intervistato da GQ, O' Ney ha svelato un desiderio che sta facendo sognare i tifosi parigini: "Nella mia carriera sono stato in squadra con grandi calciatori come Messi e Mbappé - ha detto Neymar -, ma non ho ancora giocato al fianco di Cristiano Ronaldo".