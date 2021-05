Neymar vaccinato, sui social: "Che felicità"

Vaccino per Neymar. Con messaggio: "Spero che tutto torni alla normalità il prima possibile e che non solo il mio Paese, ma il mondo intero, possa essere vaccinato ". Il brasiliano ha postato sul proprio profilo social il video della vaccinazione , arrivato il giorno dopo la vittoria della sua squadra in finale di Coppa di Francia contro il Monaco (Neymar era assente per squalifica). E a pochi giorni dall'ultima giornata di campionato che sarà decisiva per l'assegnazione del titolo (-1 dal Lille capolista). Neymar ha anche lanciato un messaggio di sensibilizzazione: "Dopo tanta attesa è arrivato il mio turno, che felicità ". Insieme alla speranza che tutto il mondo possa vaccinarsi contro il virus.

Uno spot per la campagna vaccinale

Non solo Neymar. La stella del Psg ha postato il video della vaccinazione sui propri canali social, ma l'idea di includere testimonial celebri a favore della campagna, soprattutto per incoraggiare la popolazione più giovane, è un'idea proposta anche Alain Fischer, il responsabile scientifico della campagna di vaccinazione in Francia. "Monsieur vaccin" - come ribattezzato in patria e come riportato da L'Équipe - aveva dichiarato qualche settimana fa: "L'obiettivo (per promuovere la vaccinazione, ndr) è far parlare attori, rapper, sportivi. Mbappé sarebbe l'ideale". Per il momento, ci ha pensato Neymar.