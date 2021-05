Icardi-Mbappé, la Coppa di Francia è del Psg

vedi anche

Primo trofeo da allenatore del Psg per Mauricio Pochettino. I gol di Mauro Icardi e Kylian Mbappé valgono la vittoria della Coppa di Francia, conquistata grazie al 2-0 nella finale di Saint-Denis contro il Monaco. Basta una rete per tempo al Psg per festeggiare. La prima arriva al 19', quando Mbappé approfitta di un errore in uscita dalla difesa di Disasi e serve Icardi a porta vuota: appoggio facile e 1-0. Nel secondo tempo la squadra allenata da Kovac ci prova inserendo anche l'ex Inter e Fiorentina Jovetic. L'assedio porta alla traversa colpita al 68’ da Gelson Martins ma il Psg chiude i giochi all'82'. Determinante Mbappé, che approfitta dell'invito recapitato da Di Maria e supera Majecki.

Per il Psg è la sesta vittoria della competizione nelle ultime sette edizioni. Domenica la squadra allenata da Pochettino dovrà invece tentare l'impresa in Ligue 1. Nell'ultimo turno di campionato Florenzi e compagni devono infatti sperare di battere il Brest e che il Lille - capolista a 80 punti, +1 sul Psg - non vinca in trasferta sul campo dell'Angers, che non ha però nulla da chiedere ancora alla stagione.