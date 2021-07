Continua la preparazione il Paris Saint-Germain in vista della prossima stagione. Nell'amichevole di domenica contro l'US Orléans è bastato il primo gol di Hakimi con la sua nuova maglia per regalare alla squadra di Pochettino la vittoria (1-0). E a fine partita, l'ex Inter ha commentato così: "Sto già bene. Sono contento per il gol e per la vittoria"

Il PSG si prepara all'inizio della stagione. Nella quarta e ultima amichevole pre stagione, gli uomini di Pochettino hanno battuto 1-0 l'US Orléans, squadra di terza divisione. Il PSG avrebbe dovuto affrontare il Genoa, ma il club ligure aveva annullato la trasferta francese in via precauzionale a causa dell'incremento dei casi Covid. Contro l'Orléans quindi la squadra parigina ha vinto grazie al gol decisivo di Achraf Hakimi (rientrato in gruppo dopo l'assenza causa Covid): con una delle sue solite sgroppate sulla fascia, Hakimi si è fatto trovare nel posto giusto in area di rigore e ha spedito la palla all'angolino alle spalle del portiere avversario, concretizzando il grande assist che gli ha offerto Ander Herrera. Per il PSG si è trattato dell'ultima amichevole prima dell'inizio delle competizioni ufficiali: domenica prossima infatti la squadra di Pochettino (fresco di rinnovo fino al 2023) affronterà il Lille per il Trophée des Champions (la supercoppa francese) contro il Lille. Il weekend successivo, poi, inizierà la Ligue 1 che verrà trasmessa su Sky: il PSG debutterà contro il neopromosso Troyes.