Uno è il numero di acquisti ufficiali, Wijnaldum, altri tre quelli in via di definizione. Subito quattro colpi da 90 per Leonardo e il presidente Al Khelaifi che stanno accontentando le richieste dell'allenatore Pochettino. Una squadra stellare che punta a tornare a trionfare in patria e, soprattutto, vuole raggiungere l'obiettivo che insegue ormai da anni: la conquista della Champions.



Ecco come potrebbe essere l'11 titolare del Psg nel 2021/22...