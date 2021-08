Ligue 1, il calendario della 1^ giornata

Lo spettacolo del calcio francese da seguire su Sky per le prossime tre stagioni (2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024). Quest'oggi – primo tra i top 5 campionati europei – riparte la Ligue 1, con l’anticipo tra Monaco e Nantes (in diretta dalle ore 21) che darà il via a una stagione tutta seguire, con le stelle del Psg – da Mbappé a Neymar, passando per Sergio Ramos, Donnarumma e Hakimi – che andranno a caccia del titolo conquistato lo scorso anno dal Lille. La prima giornata di Ligue 1 verrà proposta su Sky Sport con cinque match da seguire in diretta nel corso del weekend, anche in streaming su NOW e disponibili su Sky Go, anche in HD.