Messi, oltre un milione di maglie vendute in 24h

Delirio Messi a Parigi: l'ufficio stampa della Pulce ha fatto sapere che il numero di maglie vendute nelle 24 ore successive all'annuncio che ha portato l'argentino al PSG ha superato il milione di unità. La cifra spesa dai tifosi che si sono assicurati la n.30 basterebbe quindi per pagare un anno di ingaggio alla Pulce (35 milioni di euro netti). Dopo l'annuncio di martedì era subito andata a ruba la versione "deluxe", al prezzo di 157.99 euro. Tra ieri e oggi, invce, la fila sugli Champs-Élysées all'esterno dello store ufficiale non ha mai dato tregua a commessi e cassieri che hanno insacchettato i pezzi da 107.99 euro l'uno. Che il merchandising legato alla Pulce avesse effetti incredibili si poteva immaginare. Quello che i tifosi non si aspettavano era che Messi in persona facesse la sua apparizione, prima del tramonto, nell'Adidas store a 300 metri di distanza dal negozio ufficiale del PSG. Il punto vendita è stato temporaneamente chiuso perché Leo potesse fare un saluto a distanza ai fan da dietro la vetrata, in modo da mantenere l'ordine pubblico.