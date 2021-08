All'Auguste-Delaune di Reims scendono in campo le stelle del Psg. Parte dalla panchina Lionel Messi, destinato a entrare a gara in corso per il suo debutto ufficiale con la nuova maglia, mentre gioca dall'inizio Kylian Mbappé, al centro delle voci di mercato con un'offerta importante del Real Madrid, e firma il vantaggio. Il match è in diretta su Sky Sport Football