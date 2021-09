Il Psg fa marcia indietro: al momento dell'ingresso dei giocatori in campo, al Parco dei Principi tornerà a risuonare "Who Said I Want", brano di Phil Collins che a Parigi caratterizza questo momento da circa 30 anni. In occasione dell'ultima gara di campionato vinta 4-0 contro il Clermont, il club aveva deciso di accantonare la "storica" canzone e di relegarla all'inizio del riscaldamento per dare spazio a una traccia di DJ Snake, noto tifoso del club. Ma la scelta non è andata giù non solo alla maggior parte dei tifosi, ma anche allo stesso DJ Snake, che ha pubblicamente preso le distanze: "Non accetto questa situazione - le parole dell'artista sui suoi profili social -, io ho fornito un brano per la presentazione di Messi e poi ho scoperto che è stato utilizzato per l'ingresso in campo dei giocatori, una cosa per cui non si presta".