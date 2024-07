Continua a pensare in grande e a tingersi sempre più di italiano, il nuovo Olympique Marsiglia. Dopo l'ingaggio di Roberto De Zerbi come nuovo allenatore, il club ha reso noto l'ingaggio di Fabrizio Ravanelli come consigliere istituzionale e sportivo alle dirette dipendenze del presidente Pablo Longoria. Per l'ex attaccante si tratta di un ritorno a Marsiglia, avendo giocato con la maglia dell'OM per due stagioni, dal 1997 al 1999, collezionando 81 presenze e 34 reti contribuendo a portare la squadra in finale di Coppa Uefa (poi persa contro il Parma) nella stagione 1998-99. L'annuncio è arrivato attraverso i canali ufficiali del club: "L'OM è lieta di annunciare il ritorno di Fabrizio Ravanelli. L'ex attaccante dell'Olympique Marsiglia, che ha vestito più volte la nostra maglia e indossato la fascia da capitano tra il 1997 e il 1999, torna al club in veste di consigliere istituzionale e sportivo. Con la sua esperienza e conoscenza del club, la sua missione sarà quella di rappresentare l'OM e il presidente Pablo Longoria, per il quale sarà quotidianamente un intermediario privilegiato”, si legge nella nota.