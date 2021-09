Il PSG vola in campionato (sette vittorie nelle prime sette giornate) ma ancora non sta godendo dell'apporto di Lionel Messi. La Pulga finora ha disputato solo 100' in Ligue 1 e salterà anche la prossima partita contro il Montpellier (in programma questo sabato alle 21:00, partita visibile in diretta su Sky Sport). Pochettino lo aveva sostituito al 75' durante la partita contro il Lione di domenica scorsa, giustificando la sua scelta con un problema al ginocchio di cui si era reso conto insieme al suo staff tecnico durante la partita: "Lo vedevamo toccarsi spesso il ginocchio. Così abbiamo deciso di sostituirlo per non rischiare". Una scelta che non sembrava esser piaciuta a Messi, le cui condizioni però non gli permettono di poter scendere in campo neanche il prossimo weekend: dopo aver saltato il turno infrasettimanale contro il Metz, a causa proprio della contusione ossea al ginocchio, l'argentino non è stato convocato per la prossima partita di Ligue 1. Il PSG, in un comunicato ufficiale, ha fatto sapere che Messi ha ricominciato a correre, ma che un nuovo punto sulle sue condizioni non verrà fatto prima di domenica. Per il Montpellier è quindi troppo tardi.