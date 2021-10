E' morto Bernard Tapie: fu patron dell'OM

E' morto in Francia, a 78 anni, l'imprenditore e uomo politico Bernard Tapie. Fu proprietario dell'Olympique Marsiglia. Tra i suoi successi la Coppa dei Campioni 1993, vinta in finale contro il Milan

Bernard Tapie è morto all'età di 78 anni. L'uomo d'affari ed ex ministro francese dal 2017 soffriva di un cancro allo stomaco, come riportano i media francesi. Nel 1986 aveva acquistato l'Olympique Marsiglia, che sotto la sua gestione (da proprietario e presidente) ha vinto quattro campionati, una Coppa di Francia e la prima Coppa dei Campioni di un club francese, nel 1993 contro il Milan.

La notizia della morte di Tapie è stata confermata dalla famiglia al gruppo editoriale di cui l'uomo d'affari era maggior azionista, al quale appartiene il quotidiano di Marsiglia, La Provence. Fra i primi messaggi della classe politica, quello del primo ministro Jean Castex, che si e' "inchinato" alla memoria di Tapie, un "combattente", "uomo molto impegnato".

Nel 1994 venne coinvolto nell''affaire VA-OM', una vicenda nella quale emerse che alcuni giocatori del Valenciennes erano stati corrotti da tesserati marsigliesi perché perdessero una gara di campionato in cambio di soldi. Venne squalificato dalla Federazione francese nel 1994 e condannato a due anni di prigione nel 1995, scontati nel 1997 con otto mesi di detenzione in isolamento. Tra il 2001 e il 2002 tornò all'OM come direttore sportivo. In precedenza era entrato nel mondo dello sport nel 1984, creando la squadra ciclistica professionistica La Vie Claire. Vinse due Tour de Francese: nel 1985 con il francese Bernard Hinault e nel 1986 con lo statunitense Greg Lemond.

Molto attivo in politica (è stato Ministro delle Città durante la presidenza Mitterand 1992-1993), ha avuto anche una carriera da attore. Nel 2016 la sua fortuna è stata stimata in 150 milioni di euro, collocandolo tra i 400 uomini più ricchi di Francia.