La foto del giorno arriva da un supermercato di un'area di servizio francese, dove i clienti in sosta durante il proprio viaggio si sono imbattuti in una coppia da oltre duecento milioni di valore di mercato: Mbappé e Hakimi seduti accanto al banco degli snack. Poi i due hanno clamorosamente perso 2-0 in campionato contro il Rennes

Sui social la foto sta già spopolando. Cosa c'è di più normale che fermarsi in un'area di servizio e imbattersi nelle superstar del Psg? È quello che è capitato a @ck_harden - nome Instagram dell'utente che ha postato lo scatto online - poco prima che proprio quelle superstar scendessero in campo in campionato contro il Rennes. Perdendo, tra l'altro. Spiegazione molto semplice: a causa di avverse condizioni meteo il club non ha volato verso la trasferta di Rennes, ma ha viaggiato un pullman. Viaggio che ha dunque portato a una sosta all'area di servizio e all'insolita foto, con Mbappé e Hakimi - due che insieme fanno 220 milioni di valutazione di mercato - immortalati seduti accanto al banco degli snack.