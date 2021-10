Come riporta l'Equipe, tre malviventi si sono introdotti a casa del centrocampista del Nizza e hanno sequestrato le tre donne presenti nell'abitazione, tra cui Fanny Neguesha, ex di Mario Balotelli. Il calciatore era con la sua nazionale

Minuti di terrore all'interno dell'abitazione di Mario Lemina, centrocampista oggi al Nizza ma con un passato in Italia alla Juventus. Come riportato dall’'Equipe, domenica sera intorno alle 21.30 – approfittando dell'assenza del calciatore, impegnato con la nazionale del Gabon nelle gare valide per le qualificazioni al prossimo campionato Mondiale – tre malviventi incappucciati e armati hanno fatto irruzione all’interno della villa e hanno minacciato e legato le tre donne presenti all’interno, compresa la modella belga Fanny Neguesha, ex di Mario Balotelli e attuale compagna di Lemina. I tre delinquenti hanno poi rubato alcuni beni di lusso, tra questi gioielli e vestiti, per un valore di circa 300mila euro.