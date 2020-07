18/18

JORGE MARTINEZ. Sei anni nella Juve, cinque in prestito. Anche "El Malaka" sarebbe potuto diventare un pentacampione come solo i grandi pilastri bianconeri di Conte prima e Allegri poi. E invece… Preso dal Catania per 12 milioni di euro, deluderà nel 2011 giocando venti partite senza mai segnare, e la Juve finirà settima. Poi l'arrivo di Antonio Conte e l'inizio dei prestiti: Cesena, Cluj, Novara, Juventud. Martinez non ha scudetti in bacheca ma un record unico: è stato per cinque lunghi anni di proprietà della Juve, in cinque anni di gloria, ma… zero titoli!