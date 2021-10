Svolta Ligue 1: a 18 squadre dal 2023/2024

La Ligue 1 cambierà volto a partire dalla stagione 2023/2024. Come annunciato a margine della presentazione dei calendari della prossima stagione, quella con il mondiale invernale in Qatar, il Consiglio d'amministrazione della Ligue de football professionnel ha confermato la decisione di ridurre a 18 (attualmente sono 20) il numero di squadre che prenderanno parte alla Ligue 1 a partire dalla stagione 2023/2024. Una svolta richiesta dalla maggioranza dei club e alla quale si arriverà senza particolari stravolgimenti: al termine della stagione 2022/2023 saranno infatti quattro le retrocessioni in Ligue 2, mentre le promozioni in Ligue 1 verranno ridotte a 2.