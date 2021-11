Convocato dall'Argentina, infortunato con il Psg. È la realtà che sta vivendo Lionel Messi, chiamato dal commissario tecnico dell'albiceleste Lionel Scaloni per i prossimi match di qualificazioni mondiali. Tuttavia l'attaccante argentino è alle prese con un infortunio al ginocchio sinistro, tanto che ha saltato gli ultimi due match con il Psg contro Lipsia (in Champions) e Bordeaux (in campionato). La convocazione di Messi in nazionale ha mandato i parigini su tutte le furie, tanto che è intervenuto il direttore sportivo Leonardo: "Non siamo d'accordo a lasciar andare un giocatore che non sta bene o che è in fase di riabilitazione - spiega - Non ha alcun senso e questo tipo di situazioni devono essere definite da una normativa FIFA. Da quando è arrivato, nei primi due mesi ha trascorso più tempo in nazionale che qui. Adesso andrà di nuovo in nazionale nonostante il problema muscolare".