Sono ben nove gli ' italiani ' nella lista dei convocati del ct dell' Argentina Lionel Scaloni per le partite di novembre contro Uruguay e Brasile , valide per le qualificazioni mondiali. Nel listone di ben 34 giocatori selezionati da Scaloni (ben 14 gli attaccanti) ci sono infatti gli interisti Lautaro Martinez e Joaquin Correa , l'atalantino Musso , i viola Nico Gonzalez e Martinez Quarta , l'esterno dell'Udinese Molina , il bolognese Nico Dominguez e gli juventini Paulo Dybala e Matias Soulé . In elenco anche tante vecchie conoscenze della Serie A come Cristian Romero, German Pezzella e Rodrigo De Paul.

Non passa inosservata la convocazione di Soulé, talento della Juventus che gioca in Serie C, nel girone A, con l'Under 23 bianconera. Esterno d'attacco nato il 15 aprile 2003, mancino, nel 2020 è entrato a fare parte della lista dei 100 migliori Under 21 al mondo. Arrivato a Torino a gennaio del 2020, ha segnato la prima rete della Juve 2021/22 nel test amichevole vinto contro il Cesena. Dopo la scorsa annata chiusa con cinque gol e cinque assist in 30 presenze con la Primavera, quest'anno ha fatto il suo debutto tra i professionisti: sin qui ha colpito la Feralpisalò con una doppietta nel secondo turno di Coppa Italia di Serie C e il Chelsea in Youth League ma non si è ancora sbloccato in campionato, dove è partito titolare in sette occasioni. Il suo idolo è Dybala e in campo prova a emularne movimenti e dribbling. Ora potrà allenarsi, oltre che con il suo modello, anche con Messi e tante altre stelle dell'Albiceleste. Sognando un record di precocità: l'esordio in nazionale ancor prima di quello con la prima squadra della Juve.