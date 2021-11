Leonardo allontana, almeno pubblicamente, l’ombra di Zinedine Zidane dalla panchina del Psg, attualmente occupata da Mauricio Pochettino. Il direttore sportivo del club francese, infatti, ha smentito le indiscrezioni delle ultime ore riportate da Le Parisien in merito a un incontro con Zizou a testimonianza di una trattativa avanzata per affidargli la panchina del Psg. "Non vogliamo che Pochettino se ne vada. Lui non ha mai chiesto di andare via e nessun club ci ha contattato per lui. Zidane? Abbiamo grande rispetto per lui, per quello che ha fatto da giocatore e allenatore, ma posso dire chiaramente che non c'è nessun contatto e non c'è stato alcun incontro con lui", ha dichiarato Leonardo all’agenzia francese Afp.