Questione di tempo?

Ieri, in Spagna, si diceva che l'allenatore francese non fosse interessato ad un eventuale subentro immediato. Secondo il giornale francese, però, non si scarta nemmeno la possibilità che il suo arrivo si concretizzi anche prima dell'estate. Anzi, la domanda che El Parisien si pone non è tanto "se" Zidane diventerà il nuovo allenatore del Psg, ma "quando" lo farà. È stata citata una fonte dell'entourage dell'ex Real Madrid che avrebbe detto che i "i pianeti sono allineati" perché Zizou sieda, prima o poi, sulla panchina del Parco dei Principi. Sullo sfondo, si fanno sempre più forti i rumors di una possibile partenza di Pochettino verso il Manchester United che, dopo aver affidato temporaneamente la panchina a Carrick, cerca un sostituto di Solskjaer con cui strutturare un nuovo progetto sportivo. L'allenatore argentino è particolarmente attratto dall'opportunità, non solo per il club ma anche per il campionato, la Premier, che è quello che l'ha portato alla ribalta internazionale, e gradirebbe iniziare un progetto a lungo termine con lo United. Pochettino, tuttavia, ha sempre schivato le domande in merito negli ultimi giorni. Dopo la sconfitta di Champions contro il City, ad esempio, ha dichiarato che "lavoriamo in un business ed è giusto che le voci ci siano, ma non è un tema di cui parlare".