Ha vinto il premio Yashin come miglior portiere dell'anno e a luglio del 2021 ha conquistato l'Europeo con l'Italia. Ora Gianluigi Donnarumma guarda con fiducia al 2022, come spiega in un'intervista a France Football. Il presente è il PSG, dove il portiere azzurro ha totalizzato sin qui 9 presenze tra Ligue 1 e Champions League e si gioca un posto con Keylor Navas: "Tra noi non c'è nessuna rivalità - assicura Donnarumma - siamo amici e le cose vanno bene: siamo uniti, come per tutto il resto del gruppo. C'è grande rispetto. A volte ci si diverte a mettere in giro voci diverse ma non c'è nessun conflitto tra noi: tutto ciò che si dice di diverso, non è la verità". Fino a questo momento il portiere italiano ha giocato 7 partite in Ligue 1 e 2 in Champions League contro le 13 complessive di Keylor Navas.