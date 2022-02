Meglio di così, l'avventura di Martin Satriano in Ligue 1 non poteva davvero cominciare. Arrivato al Brest in prestito dall'Inter nella sessione del calciomercato di gennaio, il giovane attaccante uruguaiano ha avuto un impatto devastante nella sua prima partita da titolare in campionato. Mandato in campo per la prima volta dal 1' dopo due apparizioni precedenti dalla panchina per un totale di 32 minuti, il classe 2001 ha prima sbloccato la gara contro il Troyes con un gran tiro al volo su assist di Belaili dopo appena 7 minuti, poi, poco prima della mezz'ora, ha realizzato la sua doppietta superando con freddezza da veterano il portiere avversario. Due gol importantissimi che hanno dato il via alla goleada del Brest (la squadra bretone ha poi vinto 5-1) e che per Satriano rappresentano le prime due firme da calciatore professionista.