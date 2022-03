9/16

Ancora più incredibile quanto accade poco dopo, in occasione di un calcio di punizione guadagnato dal Psg: sul pallone i due specialisti Messi e Neymar, in cerca di riscatto, e tutto lo stadio che li fischia. Scena a cui forse sono abituati in trasferta, quando i tifosi avversari li fischiano per paura; ma non in casa... Per la cronaca: calcia Neymar, palla alta. E nuovi fischi...