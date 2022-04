Le difficoltà per accedere allo stadio del Saint-Etienne dopo la fitta nevicata che si è abbattuta sulla città ha spinto la LFP a rinviare la partita contro il Marsiglia in programma questa sera alle 21. Non è ancora chiaro quando il match verrà recuperato. In un primo momento era stato stabilito il rinvio a domani, domenica 3 aprile, ma poco dopo è arrivata la precisazione: possibile che si giochi più avanti

La forte nevicata che si è abbattuto sulla città di Saint-Etienne ha costretto la Lega calcio francese a rinviare la partita della squadra di casa contro l'Olympique Marsiglia, valida per la 30^ giornata di Ligue 1 e in programma questa sera, sabato 2 aprile, alle ore 21. Una sfida particolarmente importante quella tra il club della Loira, attualmente al terzultimo posto in classifica e in piena lotta per non retrocedere, e la squadra allenata da Jorge Sampaoli, seconda con un punto di vantaggio dal Rennes. Non è ancora chiaro quando il match verrà recuperato: in un primo momento, era stata comunicato il rinvio a domani, domenica 3 aprile. Dopo però il Saint-Etienne ha precisato che vi è la possibilità che si possa giocare anche più avanti.