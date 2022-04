C'è un selfie che in queste ore ha fatto il giro del mondo. I protagonisti sono i giocatori del Paris Saint Germain e una giovane golfista russa, Marta Silchenko . Uno scatto con un contesto inusuale: l'ascensore. Già perché Marta, 17enne e n. 234 della classifica dei golfisti amatoriali, entrando nell'ascensore di un hotel a Parigi, ha incontrato Messi, Mbappé e compagni che si stavano preparando alla sfida contro il Marsiglia. Un momento immortalato da Marta e postato sul suo account Instagram: "Oggi giornata informale in palestra - scrive - Ho appena incontrato i migliori calciatori del mondo nell'ascensore ". Tra i giocatori in primo piano fotografati da Marta Silchenko non ci sono solo Messi e Mbappé, ma anche Neymar, Marquinhos e Bernat.

Il boom social di Marta

Il post della golfista russa con i selfie scattati in ascensore ha subito fatto il boom su Instagram. Più di 110.000 like, migliaia di commenti e una crescita esponenziale dei followers che hanno superato quota 11.000. Basti pensare che l'engagement rate (percentuale che tiene in considerazione like, commenti e salvataggi degli ultimi post di un account social) del profilo di Marta è schizzato oltre il 13%. Numeri incredibili per la giovane ragazza che si trova a Parigi per preparare i prossimi impegni sul green.