I tifosi del Lille, squadra campione di Francia in carica, hanno protestato con grande ironia in occasione del match casalingo giocato con il Monaco. Dopo aver esposto uno striscione con la scritta "Siete già in vacanza? Anche noi", hanno inscenato sugli spalti alcuni tipici momenti da "vita da spiaggia" per rinfacciare ai propri giocatori di aver mollato troppo presto. E dopo la sconfitta con i monegaschi il Lille è decimo in classifica a due giornate dalle fine