Il Nantes trionfa dopo più di vent'anni di digiuno

Era favorito il Nizza di Galtier, ma alla fine ha vinto il Nantes di Kombouaré. E meritatamente: i 'canarini' (come vengono chiamati per il giallo come colore sociale) hanno avuto più fame nel cercare la vittoria e lo hanno dimostrato in tutti i novanta minuti del match, in cui hanno creato più occasioni da gol e ne hanno concesse poche al Nizza che, sebbene fosse la squadra favorita, non è mai entrato in partita. La squadra più forte, sabato sera allo Stade de France di Saint-Denis (dove tra meno di due settimane andrà in scena la finale di Champions League), è stata il Nantes: la partita è stata decisa dal calcio di rigore di Blas a inizio ripresa. Il Nantes torna quindi a far festa: questa Coppa di Francia è la quarta della sua storia. L'ultima risale alla stagione 1999/2000, quando in finale vinse contro i dilettanti del Calais. E pensare che solo un anno fa, il Nantes sfiorava la retrocessione in Ligue 2 (salvandosi solo vincendo il playout contro il Tolosa). Quest'anno i canarini sono sereni al nono posto in campionato e ora pensano già alla prossima stagione, in cui, grazie alla vittoria della Coppa, viaggeranno anche in Europa, diciotto anni dopo l'ultima volta.