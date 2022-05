Lo scorso agosto il Lione lo mise fuori rosa per "comportamento inappropriato" al termine di una prestazione davvero negativa nel match perso per 3-0 contro l'Angers. Di fatto la fine della storia tra il club francese e il difensore Marcelo, dallo scorso gennaio nuovo giocatore del Bordeaux (ultimo in Ligue 1). A distanza di mesi, l’Equipe entra nel dettaglio del "comportamento inappropriato" tenuto da Marcelo: secondo le indiscrezioni del quotidiano francese, al termine della gara contro l’Angers, il difensore nello spogliatoio si lasciò andare a qualche risata di troppo e a diverse "flatulenze".