Dopo la vittoria per 5-0 contro il Metz e concluse le celebrazioni per il decimo titolo nazionale, diversi media hanno comunicato la decisione del Psg di separarsi da uno dei suoi uomini chiave. Leonardo, che è stato anche giocatore del club francese dal 1996 al 1997, aveva ricoperto l'incarico di direttore sportivo già tra il 2011 e il 2013. Secondo diversi media, il portoghese Luis Campos è in pole per prendere il suo posto.