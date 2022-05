Mbappé resta al Psg, contratto fino al 2025

Kylian Mbappé-Psg, avanti insieme. L'annuncio è arrivato pochi minuti prima della partita giocata sabato sera al Parco dei Principi contro il Metz. Respinto così il tentativo del Real Madrid, che da tempo aveva un accordo verbale con il giocatore, per portarlo in Spagna con un'offerta di 100 milioni lordi alla firma e 25 milioni netti d'ingaggio a stagione. L'attaccante ha rinnovato il contratto con il Paris Saint-Germain, in scadenza al termine di questa stagione, fino al 2025. La cifra che era sulla maglia esibita da Mbappé prima della sfida con il Metz insieme al presidente del Psg, Nasser Al-Khelaifi.