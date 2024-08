De Zerbi, esordio super col Marsiglia: 5-1 a Brest

Ottimo debutto in campionato per l’allenatore italiano con l'Olympique Marsiglia che si impone 5-1 a Brest nella prima giornata della Ligue 1. Doppiette per Greenwood e Luis Henrique, in rete anche Wahi. Inutile per i padroni di casa il gol di Camara

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY SPORT