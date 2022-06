"Sono un cittadino qualunque quando si tratta di sport"

LE PAROLE

Mbappé: "La Francia è il Paese dove voglio vivere"

Nella lunga intervista pubblicata oggi dai principali quotidiani regionali e da Le Parisien, Macron conferma quanto detto da Mbappé nella conferenza stampa in cui ufficializzava il suo rinnovo con il Paris Saint-Germain. Il giocatore aveva detto di aver ricevuto "consigli" dal presidente francese il quale auspicava che restasse in Francia. Macron, tifoso dell'Olympique Marsiglia, ha confermato tutto: "Vi assicuro, non intervengo in nessun trasferimento - ha premesso Macron - sono come un cittadino qualunque quando si tratta di sport, con il desiderio di vedere del bel gioco e fare il tifo per una squadra, nella mio caso l'Olympique Marsiglia".