Renato Sanches: "Psg scelta migliore per me"

Le parole del centrocampista portoghese dopo il trasferimento a Parigi: "Sono sicuro di aver fatto la scelta giusta, penso che il Psg abbia il progetto migliore per me. Galtier mi ha fatto crescere molto, sono felice di lavorare di nuovo con lui"

La scelta giusta per la carriera: Renato Sanches descrive così il suo trasferimento al Paris Saint Germain. A lungo cercato e corteggiato dal Milan, il centrocampista portoghese ha scelto alla fine Parigi: "Sono molto contento di essere a Parigi, sono sicuro di aver fatto la scelta giusta - spiega Renato Sanches nella prima intervista ufficiale - Ho scelto il Paris Saint-Germain perché penso che sia il progetto migliore per me. Rimanere in Francia è importante, perché conosco già questo campionato. Spero di aiutare il club e dare tutto. Penso che faremo una buona stagione".