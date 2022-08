Con Arsenal-Crystal Palace, Eintracht Bayern e Lione Ajaccio inizia la stagione di Premier League, Bundesliga e Ligue 1, grandi esclusive di Sky Sport. In questa stagione trasmetteremo oltre 520 partite in diretta su Sky e in streaming su NOW

In Europa si scende in campo: su Sky e in streaming su NOW un’altra stagione di calcio internazionale carica di emozioni da vivere, con le migliori sfide della Premier League inglese (230 partite), della Bundesliga tedesca (180 partite) e della Ligue 1 francese (114 partite). In totale, oltre 520 partite live, tutte in esclusiva, dagli stadi più belli d’Europa, raccontate con passione e competenza dalla squadra di Sky Sport e con la migliore tecnologia, con tanti match trasmessi anche su Sky Sport 4K.

Tanti gli approfondimenti, gli speciali dedicati, le rubriche, gli studi pre e post partita, oltre a una finestra sempre aperta su Sky Sport 24. Aggiornamenti anche su skysport.it e sui canali social ufficiali Sky Sport.