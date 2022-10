Il Psg vuole blindare Messi: pronto mega rinnovo

Il PSG vuole blindare Leo Messi e gli avrebbe proposto il rinnovo del contratto. Il fuoriclasse argentino ha firmato un biennale nell'agosto 2021 con un'opzione per un altro anno che finora non è stata esercitata. Secondo Cadena Ser, il club presieduto da Nasser Al-Khelaifi vuole offrire al giocatore un contratto di un anno più opzione per un altra stagione, cioè fino al 2024 con possibilità di proroga fino al 2025, quando l'ex Barça compirà 38 anni. Le condizioni economiche sarebbero praticamente identiche a quelle attuali cioè 30 milioni netti a stagione. Messi è tornato ad alti livelli dopo un'ultima stagione fatta di alti e bassi. La conferma anche nei recenti impegni con l'Argentina che si presenta come una delle grandi favorite per la vittoria del Mondiale in Qatar. Il Psg vuole anticipare l'accordo con Messi proprio prima dei Mondiali per evitare l'inserimento di altri club, Barcellona su tutti, che sogna invece il grande ritorno in Spagna del sette volte Pallone d'Oro