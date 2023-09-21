La Spagna inizia da dove aveva finito: dopo la vittoria in finale dei Mondiali contro l'Argentina, le Furie Rosse hanno battuto anche l'Inghilterra nel primo match di Nations League. I ragazzi di de la Fuente consolidando il record storico di imbattibilità per una nazionale: 39 partite, due in più dell'Italia della prima era Mancini. Di seguito, le strisce più lunghe e il ricordo delle partite dell'Italia

INGHILTERRA-SPAGNA 2-3