Le serie più lunghe senza sconfitte delle nazionali: la Spagna sempre più da record
La Spagna inizia da dove aveva finito: dopo la vittoria in finale dei Mondiali contro l'Argentina, le Furie Rosse hanno battuto anche l'Inghilterra nel primo match di Nations League. I ragazzi di de la Fuente consolidando il record storico di imbattibilità per una nazionale: 39 partite, due in più dell'Italia della prima era Mancini. Di seguito, le strisce più lunghe e il ricordo delle partite dell'Italia
- Serie tra il 1950-1954
- Ct: Gusztav Sebes
- Trofei vinti nella serie: nessuno
- Serie tra il 1994-1998
- Ct: Javier Clemente
- Trofei vinti nella serie: nessuno
- Serie tra il 1991-1993
- Ct: Alfio Basile
- Trofei vinti nella serie: Copa America 1991 e 1993
- Serie tra il 1993-1996
- Ct: Carlos Alberto Parreira/Mario Zagallo
- Trofei vinti nella serie: Mondiali 1994
- Serie tra il 2019 e il 2022
- Ct: Lionel Scaloni
- Trofei vinti nella serie: Copa America 2021, Coppa delle Nazioni ("Finalissima") 2022
- Serie aperta dal 2023
- Ultima sconfitta: Scozia-Spagna 2-0 (29 marzo 2023)
- Ct: De la Fuente
- Trofei vinti nella serie: Europei 2024, Nations League 2022-23, Mondiali 2026
- Destino vuole che la Spagna è la stessa squadra che ha interrotto la striscia degli azzurri, il 6 ottobre 2021
- Era la semifinale di Nations League, giocata a San Siro pochi mesi dopo il trionfo all'Europeo. La Spagna era ancora allenata da Luis Enrique e vinse 2-1 con la doppietta di Ferran Torres, inutile il gol di Pellegrini
- Italia-Ucraina 1-1 (2018, amichevole)
- Polonia-Italia 0-1 (2018, Nations League)
- Italia-Portogallo 0-0 (2018, Nations League)
- Italia-Stati Uniti 1-0 (2018, amichevole)
- Italia-Finlandia 2-0 (2019, qualificazioni Euro 2020)
- Italia-Liechtenstein 6-0
- Grecia-Italia 0-3
- Italia-Bosnia 2-1
- Armenia-Italia 1-3
- Finlandia-Italia 1-2
- Italia-Grecia 2-0
- Liechtenstein-Italia 0-5
- Bosnia-Italia 0-3
- Italia-Armenia 9-1
- Italia-Bosnia 1-1 (2020, Nations League)
- Olanda-Italia 0-1 (2020, Nations League)
- Italia-Moldavia 6-0 (2020, amichevole)
- Polonia-Italia 0-0 (2020, Nations League)
- Italia-Olanda 1-1 (2020, Nations League)
- Italia-Estonia 4-0 (2020, amichevole)
- Italia-Polonia 2-0 (2020, Nations League)
- Bosnia-Italia 0-2 (2020, Nations League)
- Italia-Irlanda del Nord 2-0 (2021, qualificazioni Mondiali 2022)
- Bulgaria-Italia 0-2
- Lituania-Italia 0-2
- Italia-San Marino 7-0 (2021, amichevole)
- Italia-Rep. Ceca 4-0 (2021, amichevole)
- Turchia-Italia 0-3 (2021, Euro 2020)
- Italia-Svizzera 3-0
- Italia-Galles 1-0
- Italia-Austria 2-1 dts
- Belgio-Italia 1-2
- Italia-Spagna 5-3 dcr
- Italia-Inghilterra 4-3 dcr
- Italia-Bulgaria 1-1 (2021, qualificazioni Mondiali 2022)
- Svizzera-Italia 0-0
- Italia-Lituania 5-0