 Le serie più lunghe senza sconfitte delle nazionali: la Spagna non perde dal 2023 | Sky Sport
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Le serie più lunghe senza sconfitte delle nazionali: la Spagna sempre più da record

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La Spagna inizia da dove aveva finito: dopo la vittoria in finale dei Mondiali contro l'Argentina, le Furie Rosse hanno battuto anche l'Inghilterra nel primo match di Nations League. I ragazzi di de la Fuente consolidando il record storico di imbattibilità per una nazionale: 39 partite, due in più dell'Italia della prima era Mancini. Di seguito, le strisce più lunghe e il ricordo delle partite dell'Italia

INGHILTERRA-SPAGNA 2-3

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