"Italians", Mattia Viti si racconta a Sky

Nuovo appuntamento su Sky Sport con la rubrica “Italians” (disponibile anche on demand). Protagonista Mattia Viti, passato quest’estate dall’Empoli al Nizza. Il difensore 20enne (7 presenze e un gol in Ligue 1) si racconta, dal rapporto con i compagni attuali agli ex, come Vicario. Le sensazioni sul nuovo campionato, l’incontro "ravvicinato" con Messi, i sogni e gli obiettivi, Nazionale compresa. GUARDA IL VIDEO