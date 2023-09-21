Davide Marchisio ha firmato il suo primo contratto da professionista con la Juventus. Cresciuto nel settore giovanile bianconero, è stato aggregato all’Under 18: un altro figlio d’arte che si fa largo nel calcio “dei grandi” provando a seguire le orme del papà. Prima di lui anche il figlio di Zanetti (che naturalmente ha firmato con l'Inter e farà parte dell'Under 15) e il rinnovo di Alfonso Montero (figlio di Paolo) con la Juventus