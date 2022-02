13/18 ©IPA/Fotogramma

JORDAN LARSSON - Lui è il figlio di Henrik Larsson, iconico per il suo look e celebre per la sua bravura in campo. Anche Jordan è un attaccante, di 24 anni, oggi gioca nello Spartak Mosca. Per il papà-allenatore ha segnato 16 gol ai tempi dell'Helsingborgs.