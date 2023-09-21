Davide Marchisio, il figlio di Claudio, firma da professionista con la Juventus
Davide Marchisio ha firmato il suo primo contratto da professionista con la Juventus. Cresciuto nel settore giovanile bianconero, è stato aggregato all’Under 18: un altro figlio d’arte che si fa largo nel calcio “dei grandi” provando a seguire le orme del papà. Prima di lui anche il figlio di Zanetti (che naturalmente ha firmato con l'Inter e farà parte dell'Under 15) e il rinnovo di Alfonso Montero (figlio di Paolo) con la Juventus
- "Un nuovo Marchisio torna a firmare un contratto da professionista con la Juventus: Davide, il figlio di Claudio, sigla il primo accordo della sua carriera fino al 30 giugno 2028”. Con questo comunicato, il club bianconero ha accolto la firma di Marchisio jr, cresciuto nel settore giovanile della Juve e ora aggregato all’Under 18
- Centrocampista come il papà, classe 2009, ha già vinto uno scudetto con l’Under 16 e raggiunto una finale campionato (poi persa) con l’Under 17
- Presenti al momento della firma il papà Claudio e la mamma Roberta, che gli ha dedicato un bel messaggio su Instagram: “Porti un cognome importante, un cognome che nel mondo della Juventus significa tanto. Un cognome che inevitabilmente porta con sé una storia, una responsabilità e delle aspettative. Ma proprio per questo, forse, il tuo percorso è stato ancora meno scontato di quanto possa sembrare (...). Hai scelto di non essere semplicemente “il figlio di”, ma di provare a costruire il tuo nome, la tua strada e la tua storia"
- Classe 2002, di mestiere quinto di centrocampo. Daniel Frey è cresciuto nel settore giovanile del Chievo Verona, poi tanta Serie C con Carrarese, Gubbio, Pro Vercelli e Pianese
- Figlio di Sebastian, storico portiere della A a cavallo tra anni Novanta e Duemila.
- Daniel Frey non è l'unico figlio d'arte nella Virtus Verona…
- Figlio di Gianluca. Papà era portiere, mentre il figlio si muove sul campo. Più precisamente da attaccante o trequartista
- Nel 2024 è passato dal Bologna (qui in foto in rossoblù) proprio alla Virtus Verona
- Altra notizia recentissima: Tomas, figlio del vicepresidente Javier, ha firmato con l'Inter. Centrocampista centrale classe 2012 proveniente dall'Accademia Inter, andrà a far parte dell'Under 15
- Le sue prime parole su Instagram: "Felice e orgoglioso di poter vestire i colori che ho sempre sognato". "Saremo sempre al tuo fianco", hanno commentato su Instagram il padre Javier e la madre Paula.
- La Juventus ha ufficializzato il rinnovo di Alfonso Montero fino al 30 giugno 2028. Il difensore classe 2007, reduce da una stagione con la Primavera, proseguirà ora il suo percorso di crescita con la Next Gen, l'Under 23 bianconera
- Figlio di Paolo Montero, storico difensore della Juventus, Alfonso è pronto al salto tra i professionisti e punta ora all'esordio in Serie C con la seconda squadra bianconera
- Il figlio di Zinedine, Luca è il nuovo portiere del Leganés: ha fatto il suo esordio con la nazionale algerina con cui ha partecipato anche al Mondiale
- Il classe 1998 non è l'unico calciatore tra i figli del grande Zizou: il 2002 Theo fa il centrocampista ed è svincolato mentre il 2005 Elyaz gioca come difensore per la Stella Rossa
- L'ex centrocampista serbo ha lasciato degli eredi: il portiere Filip gioca con il Venezia
- Aleksandar, centrocampista, è invece tornato in nerazzurro dopo l'esperienza al Bruges. Oggi sogna di prendere in mano il centrocampo dell'Inter guidato da Chivu, che lo conosce praticamente fin da bambino
- Il classe 2006, che aveva giocato in prestito all'Ajax da gennaio a giugno 2026, resta in Olanda e si trasferisce all'Az Alkmaar: militerà nell'Under 21 del club biancorosso
- Ibrahimovic è reduce da un piccolo infortunio, come comunicato dall'Az sul proprio sito ufficiale: una volta smaltito il problema fisico, il figlio di Zlatan potrà unirsi ai nuovi compagni
- Dopo aver compiuto tutta la trafila nel settore giovanile del Manchester City, Reigan Heskey, figlio di Emile (attaccante, tra le altre, di Liverpool e Aston Villa), ha firmato il suo primo contratto da professionista con il Colonia fino al 2031
- Il giovane attaccante inglese aveva esordito con la maglia del City nel terzo turno della scorsa Carabao Cup, scendendo in campo contro l'Huddersfield Town
- Denzel Seedorf ha fatto il suo esordio tra in Serie D con il Milan Futuro. Il figlio di Clarence è stato lanciato da Massimo Oddo nella sfida persa 1-0 contro la Real Calepina
- Centrocampista classe 2007, cresciuto nel settore giovanile rossonero, Denzel aveva già collezionato diverse convocazioni. Un primo passo nel calcio dei grandi sulle orme del padre, storica bandiera del Milan
- Cristiano Ronaldo Jr. potrebbe seguire le orme di suo papà con la maglia del Real Madrid. Il figlio maggiore di CR7 si è allenato con la Cadete A (l'under 16 dei Blancos), una mossa che lascia presagire un suo possibile ingresso nel settore giovanile del club spagnolo.
- Dopo aver giocato con la Juventus e con il Manchester United, negli ultimi anni ha proseguito la sua carriera nel settore giovanile dell'Al-Nassr, club in cui gioca suo padre
- Kai Rooney, attaccante classe 2009 e figlio dell’ex Man. United Wayne, si sta già prendendo la scena in Inghilterra con le giovanili dei Red Devils
- Il 21 marzo 2026 ha giocato nella stessa giornata contro il Blackburn sia con l’Under 16, dove ha messo a segno due gol e due assist in un tempo, sia con l’Under 18, trovando un'altra rete nel secondo tempo
- Esterno offensivo mancino, ha già iniziato a far parlare di sé
- Tobias Del Piero, centrocampista classe 2007 e figlio di Alex, giocherà la nuova stagione al Pontedera, in Serie D
- Il 22 marzo 2026 ha fatto il suo esordio in Serie D con la Pro Sesto nella vittoria per 2-1 contro il Sangiuliano a Carate Brianza
- Louis Thomas Buffon è nato a Torino il 28 dicembre 2007, figlio di Gigi e Alena Seredova e per questo ha doppio passaporto (italiano e ceco). Oggi tornato al Pisa, club con cui aveva esordito sia in Serie B che in Serie A, dopo il prestito al Pontedera. Si era reso protagonista con una doppia tripletta da urlo con la Repubblica Ceca U19 nelle qualificazioni all'Europeo di categoria. Ha scelto di giocare per la Nazionale ceca perché secondo lui e la sua famiglia "è la soluzione migliore per lo sviluppo come calciatore"
- Il figlio di Marcelo ha firmato il suo primo contratto da professionista con il Real Madrid
- Ad annunciarlo è stato lo stesso calciatore classe 2009 con alcune foto insieme alla sua famiglia pubblicate sui social: "Felice di firmare il mio primo contratto da pro! Hala Madrid!"
- Nel derby di Rotterdam perso 3-4 dal Feyenoord contro lo Sparta il 18 gennaio 2026, si è messo in luce Shaqueel Van Persie, figlio di Robin, allenatore dei biancorossi. Con la squadra sotto di due gol, il padre ha deciso di mandarlo in campo al 62'
- Due minuti straordinari per l’attaccante classe 2006: prima il gol di tacco all'87', e dopo pochi secondi una rovesciata spettacolare che era valsa il momentaneo pareggio
- Shaqueel è al Feyenoord dal 2022 dopo aver giocato nelle giovanili di City e Fenerbahce
- A dicembre 2025 è arrivata la firma del primo contratto da professionista per Vincent, il secondo figlio di Zlatan, con il Milan Futuro
- Di seguito il comunicato del club: "Ac Milan comunica che Vincent Zlatan Seger Ibrahimovic ha firmato il suo primo contratto da professionista. Il centrocampista, classe 2008, farà parte del Progetto Milan Futuro, un'iniziativa dedicata alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti"
- Ha iniziato a muovere i primi passi nel Chelsea U13, ora è arrivato il primo contratto da professionista: Isago Silva ripercorre le orme di papà Thiago, che ha indossato la maglia dei Blues per quattro anni. Nato a Rio de Janeiro nel novembre 2008, anche lui è un difensore: può giocare sia come terzino sinistro che al centro della difesa
- Un altro figlio d'arte è Filippo Grosso, figlio del Fabio campione del Mondo con la Nazionale nel 2006. Ha segnato il suo primo gol tra i professionisti in Serie B con il Frosinone, lo scorso 27 settembre 2025, nel match contro il Mantova
- "È un'emozione inspiegabile", ha commentato il giovane al termine della sfida in un video pubblicato sui social della squadra. "Aspettavo che quel pallone arrivasse e quando è arrivato sono riuscito a buttarlo dentro e da lì non ho capito più nulla"
- In rossonero era già andato gol - a 17 anni - per di più trasformando un rigore con il cucchiaio che si era procurato. Certo, si trattava solo un'amichevole (vinta dai rossoneri 9-0 contro il Perth Glory) ma Christian Comotto ha dimostrato innanzitutto di avere la personalità per potersi fare strada
- Segue le orme di papà Gianluca: è un classe 2008 di proprietà del Milan con cui ha firmato il rinnovo fino al 2031. Il padre in carriera ha vestito le maglie di Torino e Fiorentina
- A proseguire la storia tra Del Piero e la Juventus è, invece, la figlia di Alessandro: Dorotea Del Piero, fa infatti parte della selezione Under 17 della Juventus Women. Classe 2009 e cresciuta negli Stati Uniti, Dorotea segue le orme di famiglia nel club bianconero, di cui il papà è stato indiscussa leggenda
- Quando il tempo sembra azzerarsi di colpo… Nel luglio del 2025 e durante un Santos-Flamengo Robinho Jr - di anni 17 e di mestiere trequartista - ha fatto il suo esordio nel mondo dei pro, giocando accanto a Neymar esattamente come il papà molti anni prima
- Oltre che in nazionale, Robinho senior e O Ney avevano infatti giocato insieme proprio nel Santos nel 2010: Robinho in prestito dal City e prima di passare al Milan, Neymar a inizio carriera prima di volare al Barcellona
- Forse c'è una clamorosa coincidenza che non conoscete: la distanza tra la data di nascita di CR7 (classe 1985) e Messi (classe 1987) è di 869 giorni esatti. Bene, la distanza tra la data di nascita del primogenito di Ronaldo (2010) e del primogenito di Messi (2012) è di… 869 giorni esatti
- Ecco, non sappiamo se questo basterà per scrivere una rivalità futura anche tra figli ma, intanto, anche Thiago Messi sta muovendo i suoi primi passi nel calcio, lui con le giovanili dell'Inter Miami
- Papà Andrea è stato difensore e protagonista della 'Bbc' tra Juventus e Nazionale. Il figlio Mattia è invece attaccante, profilo diverso dal padre ma un talento da seguire
- Nato nel 2010 a Firenze, Mattia Barzagli è cresciuto tra Sisport, Juventus, Settignanese e ora Fiorentina, nelle giovanili. Ha già giocato nelle Nazionali under azzurre e il futuro è dalla sua parte. Il primo tifoso, inevitabilmente, è papà Andrea
- Etienne, attaccante classe 2002 figlio di Samuel Eto'o, gioca in Liga con la maglia del Rayo Vallecano
- Sulle orme del papà: José Antonio Reyes Jr, classe 2007 gioca nella cantera del Real dal 2019
- Anche suo padre José Antonio Reyes, tragicamente scomparso a soli 35 anni in un incidente stradale nel 2019, aveva giocato in carriera nel Real Madrid, vincendo la Liga nel 2006/07, con due gol da protagonista all'ultima giornata
- Il figlio di Jurgen gioca dal febbraio 2024 al Cesena. Dopo la promozione in Serie B, il portiere statunitense si è affermato nel campionato cadetto
- A gennaio ha firmato il rinnovo con il Cesena fino al 2028
- Per lui alle spalle le esperienze con Herta Berlino e Los Angeles Galaxy
- Dopo averlo cresciuto nelle giovanili, il Psv ha fatto firmare il primo contratto da professionista a Liam Van Nistelrooy, figlio del grande Ruud, ex bomber di Manchester United e Real Madrid, oltre che proprio del Psv (tra il 1998 e il 2001)
- Presente anche Ruud, per la firma del contratto con il club olandese del figlio, attaccante come il papà: Liam già giocava con il Psv Under 19 e ha firmato fino al 2028. Ha già segnato 5 reti in 7 partite...
- Il figlio di Oba Oba, classe 2005 cresciuto nelle giovanili dell'Inter, aveva stupito tutti ai tempi dell'esordio con il Monza (dove gioca tuttora) nel 2024, realizzando un assist dopo appena 5 minuti nel match di Coppa Italia contro il Brescia
- Il classe 1998 Nicolas Fonseca, figlio dell'ex Napoli, Roma e Juve Daniel, è stato ceduto dal River Plate al Leon in Messico nel gennaio 2025. Il centrocampista è nato in Italia e cresciuto nelle giovanili del Milan, prima di finire in Serie C a Novara (dal 2018 al 2020)
- Shane Kluivert, fratello dell'ex Roma Justin e figlio dell'ex Milan Patrick, ha firmato il suo primo contratto da professionista con il Barcellona, club nel quale gioca dal 2017 da ala sinistra, esordendo in prima squadra nell'amichevole precampionato 2026 contro il Birmingham. Per il giocatore esperienza anche in Francia, al Psg. Vanta delle presenze nelle giovanili dell'Olanda (U16, U17 e U18)
- Il classe 1999 è arrivato da svincolato all'Hellas Verona nell'estate 2023 e ora milita in prestito al Trento in Serie C. Accompagnato dal papà Julio 'El Jardinero', in A dal 2000 al 2010 con le maglie di Bologna, Inter e Lazio
- Il figlio di Rafael, centrocampista classe 2006, milita nell'Ajax U21. Ha giocato in Danimarca, nell'Esbjerg, ed è centrocampista come il papà, che ad Amsterdam dal 2000 al 2005 vinse 2 campionati, una coppa nazionale, una Supercoppa e si fermò a un passo dalle semifinali di Champions nel 2003 (eliminato dal Milan)
- Kais Anelka, attaccante classe 2008 figlio di Nicolas, che proprio con il Psg aveva esordito nel calcio professionistico a 16 anni nel 1996, ha giocato per l'Under 19 dei parigini fino al 1 luglio 2026 prima di rimanere senza squadra
- Il secondogenito di casa Shevchenko ha firmato il suo primo contratto da professionista con il Watford. Dopo le esperienze nelle giovanili di Chelsea e Tottenham, il figlio dell'ex attaccante del Milan vuole provare a fare carriera in Inghilterra partendo dalla Championship. Ha esordito con l'Ucraina U20
- Joao Mendes, attaccante esterno classe 2005, è il figlio di Ronaldinho. Sulle orme di papà, ha trascorso un anno al Barcellona, nelle giovanili. Rimasto svincolato dopo il trasferimento al Burnley, oggi gioca nel Portimonense
- Classe 2003, nato a Milano in quanto figlio di Dario, ex difensore croato all'epoca giocatore del Milan e con un passato anche nell'Inter. Centravanti di 190 centimetri, oggi gioca al Cardiff City in Championship
- Ai tempi non poteva passare sotto traccia il suo cognome: capitano del Sassuolo che ha trionfato nell'edizione 2021/22 della Viareggio Cup. Difensore centrale come papà Paolo e zio Fabio, fratelli dalla lunghissima carriera in Serie A. È un classe 2004 e gioca in Serie C al Novara
- Il marchio di fabbrica di papà Rory erano le lunghissime rimesse laterali con le mani, eredità di un'altra vita da giavellottista (nel 2008 lo Stoke batté 2-1 l'Arsenal con due gol nati da due suoi assist da fallo laterale). Il figlio attaccante è stato ceduto dal City al neo-promosso Ipswich nell'estate 2024 per una cifra vicina ai 18 milioni di euro e un anno dopo è passato al Chelsea per 35.5 milioni
- Anche lui è un ex Bologna. Nell'estate 2024 ci ha riprovato in Italia, in B col Cesena, ma nel gennaio successivo ha fatto ritorno in patria e ora è all'Estrela Amadora. Classe 2000, è figlio di Pierre, ex Feyenoord e straordinario tiratore di punizioni col suo mancino. Entrambi attaccanti
- Portiere il papà Santiago, portiere il figlio, classe 2002. Dopo anni nelle giovanili del Real Madrid si è trasferito in Portogallo: prima al Farense e oggi al Tondela.
- Eidur segnò con Chelsea e Barcellona. Ha tre figli: il classe 1998 Sveinn Aron, punta pure lui, gioca in Serie C alla Cavese. Il classe 2002 Andri, ex compagno di Theo Zidane e Lucas Cañizares nel Real Castilla, veste la maglia del Blackburn in Championship. Mentre il giovane 2006 Daníel Tristan milita nel Malmö
- Figlio, come intuibile, di Rivaldo, l'extraterrestre pallone d'Oro 1999. Globe-trotter dal pallone un po' come il papà (passato anche in Grecia, Angola e Uzbekistan): lui ha giocato in Brasile, Portogallo, Romania, Polonia e Bulgaria
- Oggi lo trovate al Bangkok United in Thailandia. Classe 1995, è un attaccante centrale
- Ve lo ricordate con la maglia della Fiorentina? Esclusa la Primavera, giocò solo due volte nel 2016-17. È il figlio del leggendario Gheorghe, può posizionarsi come esterno offensivo ma fa anche il trequartista o il centrocampista centrale. Attualmente gioca all'Alanyaspor, in Turchia
- Cambiando una lettera ecco il nome di papà, Mauricio. Il figlio, ala d'attacco classe 2001, è cresciuto nelle giovanili del Tottenham (ma per il padre non ha mai giocato) e oggi è all'Inter Escaldes, nella massima serie di Andorra
- Indimenticabile quell'esultanza, tra le più famose della storia del gioco. Mondiali 1994, Bebeto e la sua culla, un gesto per celebrare la nascita del figlio Mattheus, venuto al mondo tra ottavi contro gli Usa e quarti contro l'Olanda. Oggi il figlio, di mestiere trequartista, e gioca nella seconda divisione portoghese con il Farense