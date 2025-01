Il Napoli vince 3-2 una sfida contro l'Atalanta spettacolare Ottima la prestazione di Anguissa e McTominay, ma il migliore in campo è Politano per il Napoli. Dall'altra parte, nonostante la sconfitta, una bella Atalanta in campo: tanti 6,5 ma spicca soprattutto il 7 di Lookman. Ecco tutti i voti del telecronista di Sky Andrea Marinozzi

ATALANTA-NAPOLI: GLI HIGHLIGHTS