In casa Inter una possibile novità in attacco, con Taremi favorito su Thuram. Ancora qualche acciacco per Acerbi; in difesa potremmo però rivedere Pavard dal primo minuto. Recuperato (ma per la panchina) Mkhitaryan in mezzo. Davanti Thuram e Lautaro. D'Aversa perde Anjorin: lesione di basso grado al flessore della gamba destra. Allarme rientrato per Adrian Ismajli, a San Siro ci sarà

GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT