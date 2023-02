Vittoria importante del Marsiglia che batte 2-0 il Nantes e alimenta le speranze di titolo. In gol anche il neo acquisto Azzedine Ounahi. Ora la palla passa a PSG, in diretta su Sky Sport, e Lens, in campo alle 21, che devono rispondere con una vittoria

Il Marsiglia vince a Nantes e accorcia in classifica sul PSG. Nel turno infrasettimanale di Ligue 1, il Marsiglia di Igor Tudor manda un segnale nella corsa al titolo. Allo Stadio della Beaujoire, l'OM si impone 2-0 sugli eurorivali della Juventus grazie all'autogol di Joao Victor e alla rete del neoacquisto Azzedine Ounahi, oggi all'esordio assoluto con la maglia dei francesi. Grazie a questa vittoria, la squadra di Tudor sale a quota 46 punti in classifica accorciando a sole due lunghezze il vantaggio della capolista PSG. I parigini, però, possono ancora allungare vincendo sul campo del Montpellier, gara in programma alle 21 e in diretta su Sky Sport. Anche il Lens, ora terzo in classifica, ha l'occasione si risacavalcare il Marsiglia vincendo contro il Nizza.