Serata da dimenticare per Kylian Mbappé. Nel match di campionato contro il Montpellier ha prima sbagliato due calci di rigore, poi ha commesso un clamoroso errore a porta vuota e infine è uscito per un infortunio muscolare alla coscia sinistra, il tutto in appena 20'. Preoccupazione per le sue condizioni, considerando che tra due settimane ci sarà l'andata degli ottavi di Champions contro il Bayern Monaco

