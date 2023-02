Alla scoperta dell'anima italiana del Marsiglia

Una squadra dall’anima italiana sta tenendo aperta la Ligue 1 rispondendo colpo su colpo al milionario Psg di Messi e Mbappè. In vista dello scontro diretto nel “Classique” tra Olympique Marsiglia e Paris Saint German, domenica alle 20.45 su Sky Sport, Gianluigi Bagnulo è stato a Marsiglia per raccontare l’OM degli ex Serie A.

Una rosa dal dna molto italiano, che conta sugli ex Roma Cengiz Under, Pau Lopez e Veretout, sull’ex Atalanta Malinovskyi e ovviamente sul rinato Nino Maravilla Alexis Sanchez, già autore di 13 gol stagionali dopo l’addio all’Inter. Oltre a loro c’è chi li ha scelti, il direttore sportivo Javier Ribalta e il presidente Longoria, che si sono formati nel nostro campionato proprio come l’allenatore che hanno messo in panchina per questo progetto: Igor Tudor. Abbiamo intervistato alcuni di loro per capire quanta Italia c’è in questo sorprendente OM che dopo aver eliminato il Psg dalla Coppa di Francia (gol di Sanchez e Malinovskyi) proverà a riaprire la Ligue 1 nello scontro diretto di domenica sera, in un Velodrome che si preannuncia bollente.