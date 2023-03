Coppa di Francia: Nantes e Tolosa in semifinale

I risultati delle partite

Due i match nel pomeriggio di oggi: Nantes-Lens e Tolosa-Rodez. La partita tra gli ultimi avversari della Juventus in Europa League e la grande sorpresa della Ligue 1 è terminata con la vittoria dei Canarini, che hanno strappato una vittoria con una doppietta, in rimonta, di Delort. Più facile la pratica per il Tolosa: contro il Rodez (ultimo in Ligue 2) sono 'bastati' 6 gol, che certificano la vittoria per 6-1.