Calcio

Una passione condivisa da tanti calciatori, di oggi e di ieri. Tra televisori portati in aeroporto per giocare aspettando il volo e strani (o finti) infortuni, ecco chi sono i più grandi 'malati' di videogiochi nel mondo del pallone. Recoba era imbattibile alla Playstation, Montero le spaccava. E c'è chi ci giocò addirittura per 1740 ore

ALVARO MORATA



Call of Duty il suo videogioco preferito, tanto da potersi permettere di dispensare consigli agli appassionati come lui. L'ha fatto in occasione del lancio dell'ultima stagione, quando ha anche dichiarato il suo amore per il celebre gioco: "Adoro giocare a Call of Duty e averlo sul cellulare mi permette di portarlo ovunque e giocare quando voglio. I momenti in cui Call of Duty Mobile diventa insostituibile sono i lunghi viaggi con la squadra e quando aspetto mia moglie che va a fare shopping!"